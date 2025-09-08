Wolters Kluwer Aktie
|110,00EUR
|2,05EUR
|1,90%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
108,40 €
|
Abst. Kursziel*:
29,15%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
110,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.mehr Analysen
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|12.05.25
|Wolters Kluwer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.25
|Wolters Kluwer Buy
|UBS AG
|26.03.25
|Wolters Kluwer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.25
|Wolters Kluwer Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|110,00
|1,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:28
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|05.09.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG