Wolters Kluwer Aktie

109,80EUR -0,25EUR -0,23%
Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

21.10.2025 06:55:54

Wolters Kluwer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 143 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Neunmonatsbericht dürfte eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr zeigen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rät allerdings dazu, jede Kurserholung beim Informationsdienstleister zum Ausstieg zu nutzen. Die mittelfristigen KI-Sorgen seien nämlich durchaus realistisch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:28 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
109,95 € 		Abst. Kursziel*:
4,59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
109,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,74%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

