Wolters Kluwer Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 148 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sorgen vor KI-Konkurrenz belasteten den Informationsdienstleister deutlich, schrieb Adam Berlin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er geht zwar davon aus, dass Kliniken die Entscheidungshilfe UpToDate der Niederländer weiter abonnieren. Die Preise dürften allerdings unter Druck geraten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
107,15 € 		Abst. Kursziel*:
9,19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
106,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

