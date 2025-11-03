EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Wolters Kluwer-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen Wolters Kluwer-Anteile an diesem Tag bei 72,88 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,372 Wolters Kluwer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 106,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,79 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 45,79 Prozent gleich.

Wolters Kluwer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,38 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at