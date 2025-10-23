Wolters Kluwer Aktie

112,45EUR -0,05EUR -0,04%
Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.10.2025 07:42:10

Wolters Kluwer Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die in kurzer Zeit deutlich gestiegene Bewertung von OpenEvidence (OE). Dieses privat finanzierte KI-Start-up im Gesundheitswesen habe seine Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar in weniger als drei Monaten seit der letzten Finanzierungsrunde auf 6 Milliarden US-Dollar gesteigert, schrieb er. OE sei eine Alternative zu Wolters Kluwers "UpToDate", dem führenden Produkt für klinische Lösungen, das 10 Prozent des Umsatzes generiere, aber seines Erachtens der großen Mehrheit der Investoren Sorgen macht./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:11 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
112,70 € 		Abst. Kursziel*:
24,22%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
112,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,50%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.mehr Nachrichten