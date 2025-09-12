Wolters Kluwer Aktie

110,35EUR 3,50EUR 3,28%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

12.09.2025 13:06:40

Wolters Kluwer Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Adam Berlin gab in einer am Freitag vorliegenden Studie Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Es sei darum gegangen, dazulegen, warum das Unternehmen so gut dastehe wie nie zuvor./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
106,60 € 		Abst. Kursziel*:
9,76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
110,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

