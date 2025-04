Euronext-Handel: So performt der CAC 40 aktuell

Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 1,05 Prozent fester bei 7 615,08 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,282 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,372 Prozent höher bei 7 564,26 Punkten, nach 7 536,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 564,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 618,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 28.03.2025, bei 7 916,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 897,37 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, mit 8 088,24 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,99 Prozent. Bei 8 257,88 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 260 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die Hermès (Hermes International)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 249,618 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie weist mit 3,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

