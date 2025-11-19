Amazon Aktie

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

19.11.2025 13:05:00

Every Amazon (AMZN) Investor Should Keep an Eye on This Number

Amazon's (NASDAQ: AMZN) customer obsession has resulted in tremendous gains for investors. In the past decade, shares skyrocketed 613% (as of Nov. 17). This business today is valued at a whopping $2.5 trillion. And it generated $691 billion in revenue in the past 12 months. Investors might think that they're focused on the right metrics when analyzing this dominant company. However, here's one number all shareholders should keep a close eye on.
31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
31.10.25 Amazon Buy UBS AG
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
Amazon 198,26 3,33% Amazon
Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,42 -8,23% Keep Inc. Registered Shs Unitary

08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
