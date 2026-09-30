EXCLUSIVE: If AI Capex Cracks, Nvidia Could Feel It Before Meta Does

Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.09.2026 17:48:48
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
29.09.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Bullische Überschneidung der EMAs (NewsTool)
|
29.09.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Bullische Überschneidung der EMAs (NewsTool)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
28.09.26
|Meta launches enterprise AI business seeking to cash in on vast spending (Financial Times)
|
28.09.26
|Meta-Aktie rutscht ab: Konzern verliert vor Gericht gegen Cambridge-Analytica-Kläger (dpa-AFX)
|
25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
|3 325,00
|3,58%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|646,60
|0,67%
|NVIDIA Corp.
|206,35
|1,80%
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