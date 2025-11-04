Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|
04.11.2025 23:05:55
Exelixis, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Exelixis, Inc. (EXEL) revealed a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $193.57 million, or $0.69 per share. This compares with $117.97 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Exelixis, Inc. reported adjusted earnings of $217.89 million or $0.78 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.67 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 10.8% to $597.75 million from $539.54 million last year.
Exelixis, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $193.57 Mln. vs. $117.97 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.40 last year. -Revenue: $597.75 Mln vs. $539.54 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $2.30 - $2.35 Bln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exelixis Inc.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|Ausblick: Exelixis präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
20.10.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
20.10.25
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Exelixis Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Exelixis Inc.
|33,24
|-0,03%