Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
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30.10.2026 12:40:24
Exelon Boosts FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, electric utility Exelon Corp. (EXC) raised its adjusted operating earnings guidance for the full year 2026 to the range of $2.85 to $2.91 per share from the prior forecast range $2.81 to $2.91 per share.
The company is also affirming its operating earnings compounded annual growth near top end of 5 to 7 percent from 2025 to 2029.
For the third quarter, the company reported net income attributable to common shareholders of $729 million or $0.70 per share, down from $875 million or $0.86 per share in the year-ago quarter.
Excluding items, adjusted earnings for the quarter were $0.87 per share, compared to $0.86 per share last year.
Operating revenues for the quarter increased to $7.32 billion from $6.71 billion in the prior-year quarter.
Exelon's Board of Directors also declared a regular quarterly dividend of $0.42 per share on Exelon's common stock, payable on December 15, 2026, to Exelon shareholders of record as of the close of business on December 4, 2026.
In Friday's pre-market trading, EXC is trading on the Nasdaq at $47.32, up $1.41 or 3.07 percent.
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