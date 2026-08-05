Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
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05.08.2026 22:17:01
Expedia Group, Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Expedia Group, Inc. (EXPE) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $878 million, or $7.16 per share. This compares with $330 million, or $2.48 per share, last year.
Excluding items, Expedia Group, Inc. reported adjusted earnings of $706 million or $5.76 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.0% to $4.315 billion from $3.786 billion last year.
Expedia Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $878 Mln. vs. $330 Mln. last year. -EPS: $7.16 vs. $2.48 last year. -Revenue: $4.315 Bln vs. $3.786 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 4.65 B To $ 4.75 B Full year revenue guidance: $ 16.05 B To $ 16.22 B
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