Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 13:37:21

FDA approval of CAPLYTA® (lumateperone) has the potential to reset treatment expectations, offering hope for remission in adults with major depressive disorder

CAPLYTA®, in combination with an oral antidepressant, demonstrated superior efficacy with a favorable safety and tolerability profile consistent with established indications1,2 In pivotal trials, CAPLYTA® did not increase mean weight gain, metabolic changes, or reported sexual side effects1,2 In a six-month open-label extension safety study, safety profile was consistent with pivotal studies and 80% of MDD patients taking CAPLYTA® achieved response, with 65% of patients reaching remission from depression3 CAPLYTA® offers a new option for the 2 in 3 people who experience residual symptoms despite their current antidepressant treatment1,2,3Weiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Johnson & Johnsonmehr Nachrichten

Analysen zu Johnson & Johnsonmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Johnson & Johnson 162,08 0,28% Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 18 650,00 0,11% Johnson & Johnson Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen