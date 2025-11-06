Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
06.11.2025 13:37:21
FDA approval of CAPLYTA® (lumateperone) has the potential to reset treatment expectations, offering hope for remission in adults with major depressive disorder
CAPLYTA®, in combination with an oral antidepressant, demonstrated superior efficacy with a favorable safety and tolerability profile consistent with established indications1,2 In pivotal trials, CAPLYTA® did not increase mean weight gain, metabolic changes, or reported sexual side effects1,2 In a six-month open-label extension safety study, safety profile was consistent with pivotal studies and 80% of MDD patients taking CAPLYTA® achieved response, with 65% of patients reaching remission from depression3 CAPLYTA® offers a new option for the 2 in 3 people who experience residual symptoms despite their current antidepressant treatment1,2,3Weiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Johnson & Johnsonmehr Analysen
