FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
18.12.2025 23:19:08
FedEx CEO’s sweeping network overhaul is starting to bear fruit
The shipping heavyweight raises the low end of its profit outlook for the yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
|
19.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 294 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
18.12.25
|Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.12.25
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.12.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: FedEx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|245,75
|1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.