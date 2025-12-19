FedEx Aktie

240,65EUR -0,95EUR -0,39%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

19.12.2025 09:41:31

FedEx Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal von 285 auf 294 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch wenn die Resultate besser als erwartet ausgefallen seien und der Jahresausblick angehoben worden sei, rechne er mit einer neutralen Kursreaktion, schrieb Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die eingeleitete Ausmusterung des Frachtflugzeugs MD-11 sollte sich im laufenden Quartal deutlich stärker bemerkbar machen, während der Frachtbereich weiterhin an Dynamik verliere./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 294,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 287,12 		Abst. Kursziel*:
2,40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 287,12 		Abst. Kursziel aktuell:
2,40%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

