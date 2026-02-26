FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
26.02.2026 19:45:11
FedEx Says It Could Return Tariff Refunds to Customers
The company sued the administration days after the Supreme Court ruled against the president’s duties.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fedex Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|57 725,00
|2,08%
|FedEx Corp.
|328,20
|-0,29%
