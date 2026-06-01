FedEx Aktie
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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von FedEx Freight an. Die Anleger dürften das künftig alleine unter der alten Fedex firmierende Paketgeschäft aufgrund einer günstigeren Kostenstruktur optimistisch sehen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 375,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 411,75
|
Abst. Kursziel*:
-8,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 411,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,93%
|
Analyst Name::
Jordan Alliger
|
KGV*:
-
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