FedEx Aktie
|348,10EUR
|4,40EUR
|1,28%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 432 auf 460 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Brian Ossenbeck sieht dem Quartalsbericht des Transportriesen am 23. Juni optimistisch entgegen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Abspaltung des Frachtgeschäfts am 1. Juni sieht er positiv für das Chance/Risiko-Verhältnis. Das Interesse von Langfristanlegern dürfte wieder anziehen, sobald die spezifischen Triebfedern und Finanzdaten des Restkonzerns und des Fracht-Unternehmens nach dem Spin-Off klarer ersichtlich werden, glaubt der Experte./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 20:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 460,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 400,00
|
Abst. Kursziel*:
15,00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 400,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,00%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
21.05.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.05.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Konkurrenzdruck im Logistiksektor - Wird Amazon tatsächlich zur Bedrohung für FedEx und UPS? (finanzen.at)
|
07.05.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.05.26