FedEx Aktie

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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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27.05.2026 07:07:20

FedEx Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 432 auf 460 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Brian Ossenbeck sieht dem Quartalsbericht des Transportriesen am 23. Juni optimistisch entgegen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Abspaltung des Frachtgeschäfts am 1. Juni sieht er positiv für das Chance/Risiko-Verhältnis. Das Interesse von Langfristanlegern dürfte wieder anziehen, sobald die spezifischen Triebfedern und Finanzdaten des Restkonzerns und des Fracht-Unternehmens nach dem Spin-Off klarer ersichtlich werden, glaubt der Experte./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 20:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 460,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 400,00 		Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 400,00 		Abst. Kursziel aktuell:
15,00%
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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