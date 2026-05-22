LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brandon Oglenski erinnerte am Donnerstagabend daran, dass die Aktie des Logistikers ab der kommenden Woche wegen einer Abspaltung ohne das Frachtgeschäft gehandelt wird. Er teilte daher erstmals seine Schätzungen auf. Er glaubt, dass sich die Bewertung der Frachtsparte an den börsennotierten Vergleichsunternehmen Old Dominion, Saia und XPO orientieren wird./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:34 / GMT



