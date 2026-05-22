FedEx Aktie
|338,30EUR
|3,60EUR
|1,08%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brandon Oglenski erinnerte am Donnerstagabend daran, dass die Aktie des Logistikers ab der kommenden Woche wegen einer Abspaltung ohne das Frachtgeschäft gehandelt wird. Er teilte daher erstmals seine Schätzungen auf. Er glaubt, dass sich die Bewertung der Frachtsparte an den börsennotierten Vergleichsunternehmen Old Dominion, Saia und XPO orientieren wird./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 450,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 388,91
|
Abst. Kursziel*:
15,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 394,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,02%
|
Analyst Name::
Brandon Oglenski
|
KGV*:
-
Analysen zu FedEx Corp.
|13:45
|FedEx Buy
|UBS AG
|10:58
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
