Feuer an New Yorker Kennedy-Flughafen führt zu Terminal-Räumung

NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen eines Feuers an einer Rolltreppe ist ein Terminal des John F. Kennedy Flughafens in New York vorübergehend geräumt worden. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend davon, dass Hunderte Passagiere aus dem Gebäude gebracht werden mussten. Neben mehreren leicht Verletzten seien auch eine Reihe von Flügen ausgefallen.

Fotos zeigten ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf dem Rollfeld. Vom betroffenen Terminal 8 fliegen unter anderem American Airlines, British Airways (International Consolidated Airlines), Qatar Airways und Iberia. Der Betrieb wurde wieder aufgenommen./scb/DP/ngu