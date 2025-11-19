International Consolidated Airlines Aktie

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

19.11.2025 10:23:02

International Consolidated Airlines Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 350 auf 370 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch wenn das dritte Quartal etwas schwächer ausgefallen sei als am Markt erwartet, rechne er - entsprechend dem Konsens - mit einem operativen Ergebnis (Ebit) für 2025 von etwa 5 Milliarden Euro, schrieb Jarrod Castle am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Zwischenberichts. Das Kursziel hob der Analyst an, da er die Bewertungsbasis etwas weiter in die Zukunft verlagert hat./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

