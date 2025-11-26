International Consolidated Airlines Aktie
|4,44EUR
|-0,03EUR
|-0,56%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Pence belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,75 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3,91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline (Financial Times)
|
12.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen
|10:08
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10:08
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10:08
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,44
|-0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:53
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:48
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:46
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|11:39
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:44
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:42
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:34
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:33
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:10
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:09
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|10:09
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|10:09
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10:08
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:04
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|PNE Buy
|Warburg Research
|10:00
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09:56
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|ams kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:48
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|09:43
|L'Oréal Underweight
|Barclays Capital
|09:35
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:24
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|08:57
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08:11
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07:48
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.