NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Pence belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.