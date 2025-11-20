International Consolidated Airlines Aktie

4,29EUR 0,04EUR 0,87%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
20.11.2025 07:12:14

International Consolidated Airlines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für die Airline-Holding blieben zunächst günstig, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend nach der "UK Leaders"-Konferenz. Die Aktienbewertung findet er attraktiv. Die IAG-Papiere stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4,26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3,83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

