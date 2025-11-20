International Consolidated Airlines Aktie
|4,29EUR
|0,04EUR
|0,87%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für die Airline-Holding blieben zunächst günstig, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend nach der "UK Leaders"-Konferenz. Die Aktienbewertung findet er attraktiv. Die IAG-Papiere stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3,83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten
|
17.11.25
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25