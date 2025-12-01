International Consolidated Airlines Aktie

4,46EUR -0,05EUR -1,04%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

01.12.2025 07:19:11

International Consolidated Airlines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group von 5,50 auf 6 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Beide Aktien bleiben auch auf der "Analyst Focus List" der insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3,96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

