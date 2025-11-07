International Consolidated Airlines Aktie

4,71EUR 0,01EUR 0,28%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

07.11.2025 10:54:35

International Consolidated Airlines Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Sell" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding habe die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Jarrod Castle am Freitag. Das dürfte nach dem zuletzt starken Lauf den Kurs belasten./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Sell
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3,50 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
4,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
3,80 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:54 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
09:24 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
08:42 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
22.10.25 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,71 0,28% International Consolidated Airlines S.A.

