Fidelity National Information Services Aktie
WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062
|
04.11.2026 13:36:16
Fidelity National Information Services Q3 Income Advances
(RTTNews) - Fidelity National Information Services (FIS) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $356 million, or $0.69 per share. This compares with $264 million, or $0.51 per share, last year.
Excluding items, Fidelity National Information Services reported adjusted earnings of $831 million or $1.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 27.1% to $3.454 billion from $2.717 billion last year.
Fidelity National Information Services earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $356 Mln. vs. $264 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.51 last year. -Revenue: $3.454 Bln vs. $2.717 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.82 To $ 5.89 Full year revenue guidance: $ 13.445 B To $ 13.505 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs
|
04.11.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Fidelity National Information Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Fidelity National Information Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Fidelity National Information Services IncShs
|26,13
|-1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.