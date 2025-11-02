Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
02.11.2025 15:45:00
Finally, Some Good News for Intel Stock Investors
Intel (NASDAQ: INTC) is officially up 100% this year. The forgotten semiconductor giant is regaining its footing after receiving investments from both Nvidia and the United States government, while also splitting off a subsidiary named Altera. With a cleaned-up balance sheet and earnings momentum, Intel's cash burn has begun to stabilize, with plans to increase its manufacturing capacity in the U.S. as a part of its reshoring strategy.Today, Intel trades at a market cap of just $200 billion, compared to Nvidia approaching $5 trillion. Does that make Intel stock a buy, with good news finally arriving for the computer chip company? Let's take a closer look and find out.After a decade of missteps, Intel has officially lost its position as the top manufacturer of advanced semiconductors for computers, smartphones, and data centers. Artificial intelligence (AI) spending has further deepened this divide. Data centers are now being filled with computer chips from Nvidia and other semiconductor companies instead of from Intel, whose designs have fallen behind the pack.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.