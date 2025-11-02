Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 15:45:00

Finally, Some Good News for Intel Stock Investors

Intel (NASDAQ: INTC) is officially up 100% this year. The forgotten semiconductor giant is regaining its footing after receiving investments from both Nvidia and the United States government, while also splitting off a subsidiary named Altera. With a cleaned-up balance sheet and earnings momentum, Intel's cash burn has begun to stabilize, with plans to increase its manufacturing capacity in the U.S. as a part of its reshoring strategy.Today, Intel trades at a market cap of just $200 billion, compared to Nvidia approaching $5 trillion. Does that make Intel stock a buy, with good news finally arriving for the computer chip company? Let's take a closer look and find out.After a decade of missteps, Intel has officially lost its position as the top manufacturer of advanced semiconductors for computers, smartphones, and data centers. Artificial intelligence (AI) spending has further deepened this divide. Data centers are now being filled with computer chips from Nvidia and other semiconductor companies instead of from Intel, whose designs have fallen behind the pack.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen

24.10.25 Intel Verkaufen DZ BANK
24.10.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
02.10.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
29.09.25 Intel Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 12 020,00 -2,36% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 34,65 -0,27% Intel Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen