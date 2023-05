First Republic Bank wird von JPMorgan übernommen

Wie "MarketWatch" unter Berufung auf die FDIC berichtet, war die US-Großbank JPMorgan Chase mit ihrem Gebot für die Frist Republic Bank erfolgreich und wird die US-Regionalbank übernehmen. Wie hoch das Gebot von JPMorgan war, ist nicht bekannt.

Der Deal beinhaltet laut "MarketWatch" die Übernahme alle Einlagen und Assets der Krisenbank. Mitte April beliefen sich die Einlagen auf 103,9 Milliarden US-Dollar, die Gesamtsumme aller Assets betrug rund 229,1 Milliarden US-Dollar. Alle Kunden der Frist Republic Bank hätten vollen Zugriff auf ihre Einlagen, alle Filialen der Bank würden laut der US-Behörde am Montag als JPMorgan Chase wiedereröffnen, so die Nachrichtenseite.

Die FDIC hatte potenziellen Bietern am Wochenende einen Einblick in die Bücher der Frist Republic Bank gewährt. Ursprünglich sollte eine Einigung noch vor Handelsbeginn in Asien am Montag verkündet werden, diese verzögerte sich jedoch etwas. Mit JPMorgan hat nun eine US-Großbank den Zuschlag erhalten, die die kriselnde Bank zusammen mit anderen bereits im März mit einer Kapitalspritze gestützt hatte.

Laut "Yahoo Finance" benötigt JPMorgan für die Übernahme allerdings eine Ausnahmegenehmigung der US-Regierung, da US-Banken normalerweise keine Übernahmen tätigen dürfen, durch die sie mehr als zehn Prozent der US-Einlagen auf sich vereinen würden. JPMorgan ist die größte US-Bank und liegt laut "Yahoo Finance" bereits jetzt über dieser Schwelle.

