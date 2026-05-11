Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
|
11.05.2026 14:18:24
Fox Corporation Bottom Line Drops In Q3
(RTTNews) - Fox Corporation (FOXA) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $166 million, or $0.38 per share. This compares with $346 million, or $0.75 per share, last year.
Excluding items, Fox Corporation reported adjusted earnings of $570 million or $1.32 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 8.6% to $3.994 billion from $4.371 billion last year.
Fox Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $166 Mln. vs. $346 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.75 last year. -Revenue: $3.994 Bln vs. $4.371 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|
10.05.26
|Ausblick: Fox legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fox von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.04.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Fox präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.04.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fox von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.04.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)