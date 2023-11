freenet-Aktie gewinnt dank Prognoseanhebung

Das im MDAX und TecDAX notierte Telekommunikationsunternehmen rechnet in diesem Jahr nun mit einem EBITDA von 495 bis 505 Millionen Euro, nachdem bislang 480 bis 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt wurden. Die Prognose für den freien Cashflow grenzte Freenet am oberen Ende der bisher auf 250 bis 270 Millionen Euro lautenden Spanne auf nunmehr 260 bis 270 Millionen Euro ein. Bezogen auf die jeweiligen Mittelpunkte bedeute dies eine Anhebung der Erwartung um 2 Prozent, so das Unternehmen.

In den Monaten Januar bis September stieg das EBITDA um 3,8 Prozent auf 376,1 Millionen Euro. Der freie Cashflow erhöhte sich um 6,3 Prozent auf 199,1 Millionen Euro. Wesentlich für die verbesserte Profitabilität waren laut Freenet höhere Serviceumsätze und eine insgesamt in Relation zum Wachstum stabile Gemeinkostenbasis. Getrieben durch das starke Kundenwachstum legten die Konzernumsatzerlöse um 2,6 Prozent auf 1,939 Milliarden Euro zu.

Die freenet-Aktie gewinnt via XETRA 0,32 Prozent auf 25,02 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)