freenet Aktie
|26,90EUR
|0,24EUR
|0,90%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,90 Euro belassen. Der Zukauf passe gut zum deutschen Mobilfunkanbieter, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,74 €
|
Abst. Kursziel*:
30,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,74%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
13:03
|ROUNDUP: Freenet übernimmt deutsches Geschäft von Schweizer Mobilezone (dpa-AFX)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freenet übernimmt Mobilezone Deutschland für 230 Millionen Euro (Dow Jones)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|EQS-News: freenet strengthens its position in the German mobile market with the acquisition of mobilezone Deutschland and extends its exclusive partnership with MediaMarktSaturn for another 5 years (EQS Group)
|
08.10.25
|TecDAX aktuell: TecDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|26,96
|1,13%
