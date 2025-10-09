freenet Aktie
|26,94EUR
|0,28EUR
|1,05%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Übernahme der Deutschlandtochter des Schweizer Handy- und Tarifanbieters Mobilezone auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Den Zukauf werte er positiv, da die erwarteten Synergien einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre des deutschen Mobilfunkanbieters schaffen könnten, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,74 €
|
Abst. Kursziel*:
19,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,78%
|
Analyst Name::
Shekhan Ali
|
KGV*:
-
