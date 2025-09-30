freenet Aktie
|27,26EUR
|-0,02EUR
|-0,07%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet vor den am 6. November anberaumten Zahlen von 39 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff geht davon aus, dass es schon am Vorabend nach Börsenschluss Eckdaten geben wird. Er rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick weiterhin mit höheren Marketingausgaben im Mobilfunkbereich. Das Wachstum der Streaming-Plattform Waipu-TV werde voraussichtlich durch Kundenabwanderung zu O2 beeinträchtigt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,24 €
|
Abst. Kursziel*:
39,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,40%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
