freenet Aktie
|26,96EUR
|-0,30EUR
|-1,10%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 26,50 auf 26,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter am Dienstagabend an jüngste Trends sowie den abgeschlossenen Verkauf der Cloud Group an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
