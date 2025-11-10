FreightCar America Aktie

10.11.2025 13:58:01

FreightCar America, Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for FreightCar America, Inc. (RAIL):

Earnings: -$7.45 million in Q3 vs. -$107.05 million in the same period last year. EPS: -$0.23 in Q3 vs. -$3.57 in the same period last year. Excluding items, FreightCar America, Inc. reported adjusted earnings of $7.79 million or $0.24 per share for the period.

Analysts projected $0.16 per share Revenue: $160.51 million in Q3 vs. $113.26 million in the same period last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $500 - $530 Mln

