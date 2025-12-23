Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,57 Prozent höher bei 23 561,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,090 Prozent auf 23 407,70 Punkte an der Kurstafel, nach 23 428,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 377,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 563,46 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 273,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 573,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 19 764,89 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 22,20 Prozent aufwärts. Bei 24 019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 20,02 Prozent auf 10,85 USD), Comtech Telecommunications (+ 13,88 Prozent auf 4,43 USD), Geospace Technologies (+ 7,54 Prozent auf 16,83 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4,86 Prozent auf 4,10 USD) und Century Aluminum (+ 4,79 Prozent auf 38,97 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Sangamo Therapeutics (-6,56 Prozent auf 0,43 USD), JetBlue Airways (-4,64 Prozent auf 4,73 USD), Harvard Bioscience (-4,44 Prozent auf 0,72 USD), Nissan Motor (-4,38 Prozent auf 2,51 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,92 Prozent auf 157,88 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 44 564 566 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,733 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at