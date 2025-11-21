Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
21.11.2025 06:15:00
Freitag: Festnahmen nach Kryptofonds-Aus, Android kompatibel mit Apples AirDrop
Millionenbetrug in England + Quick Share mit iPhones + 5G-Auktion politisch beeinflusst + Teleintensivmedizin mit Videokonferenzen + Verbraucherschutz-Podcast
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Gemini 3 treibt Google-Holding Alphabet auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
19.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|251,70
|-0,40%
|Alphabet C (ex Google)
|254,45
|-2,36%
|Apple Inc.
|230,75
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke zurück erobert -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt wird das Minus kleiner. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.