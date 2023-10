Freitagshandel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus

So bewegte sich der DAX am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Am Freitag gewann der DAX via XETRA zum Handelsende 0,41 Prozent auf 15 386,58 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,557 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,465 Prozent fester bei 15 394,82 Punkten in den Handel, nach 15 323,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 15 382,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 515,99 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,817 Prozent nach. Der DAX lag vor einem Monat, am 29.08.2023, bei 15 930,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, betrug der DAX-Kurs 15 946,72 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wurde der DAX mit 11 975,55 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 9,36 Prozent zu. Bei 16 528,97 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 11,08 Prozent auf 10,79 EUR), adidas (+ 6,22 Prozent auf 166,62 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,54 Prozent auf 22,81 EUR), QIAGEN (+ 2,33 Prozent auf 38,27 EUR) und Siemens Energy (+ 2,23 Prozent auf 12,38 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Rheinmetall (-3,10 Prozent auf 243,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 369,10 EUR), Heidelberg Materials (-1,32 Prozent auf 73,52 EUR), Allianz (-1,25 Prozent auf 225,70 EUR) und Daimler Truck (-1,23 Prozent auf 32,82 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 37 223 802 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 141,838 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at