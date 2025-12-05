Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,81 Prozent auf 29 836,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 344,520 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,153 Prozent auf 29 642,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 597,02 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 877,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 559,25 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,049 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der MDAX bei 29 374,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 011,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der MDAX mit 27 132,80 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 5,95 Prozent auf 19,69 EUR), RENK (+ 3,53 Prozent auf 51,20 EUR), thyssenkrupp (+ 3,30 Prozent auf 9,51 EUR), K+S (+ 2,91 Prozent auf 12,03 EUR) und LANXESS (+ 2,58 Prozent auf 17,49 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-1,80 Prozent auf 92,75 EUR), Bechtle (-1,36 Prozent auf 43,68 EUR), Jungheinrich (-1,21 Prozent auf 34,40 EUR), KION GROUP (-1,14 Prozent auf 65,30 EUR) und Nordex (-1,00 Prozent auf 25,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 748 724 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 42,280 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

