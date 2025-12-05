Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 05.12.2025 12:26:48

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Das macht der MDAX am fünften Tag der Woche.

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,81 Prozent auf 29 836,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 344,520 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,153 Prozent auf 29 642,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 597,02 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 877,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 559,25 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,049 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der MDAX bei 29 374,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 011,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der MDAX mit 27 132,80 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 5,95 Prozent auf 19,69 EUR), RENK (+ 3,53 Prozent auf 51,20 EUR), thyssenkrupp (+ 3,30 Prozent auf 9,51 EUR), K+S (+ 2,91 Prozent auf 12,03 EUR) und LANXESS (+ 2,58 Prozent auf 17,49 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-1,80 Prozent auf 92,75 EUR), Bechtle (-1,36 Prozent auf 43,68 EUR), Jungheinrich (-1,21 Prozent auf 34,40 EUR), KION GROUP (-1,14 Prozent auf 65,30 EUR) und Nordex (-1,00 Prozent auf 25,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 748 724 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 42,280 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten

Analysen zu RENKmehr Analysen

26.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 RENK Hold Warburg Research
21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 43,42 -1,36% Bechtle AG
Delivery Hero 19,91 7,45% Delivery Hero
Jungheinrich AG 34,26 -0,87% Jungheinrich AG
K+S AG 11,85 1,89% K+S AG
KION GROUP AG 64,80 -1,67% KION GROUP AG
LANXESS AG 17,29 1,89% LANXESS AG
Nemetschek SE 92,85 -1,33% Nemetschek SE
Nordex AG 25,86 -0,39% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,82 2,44% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 51,76 4,08% RENK
RTL 33,40 1,21% RTL
TeamViewer 5,56 -0,18% TeamViewer
thyssenkrupp AG 9,40 2,02% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 696,45 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen