Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Plus: Putin-Kritik an Europa beflügelt die Kurse

Die Aktien von Rheinmetall notierten via XETRA letztlich 2,90 Prozent im Plus bei 1.490,00 Euro und waren damit Spitzenreiter im DAX . Im MDAX gewannen RENK 1,86 Prozent auf 48,97 Euro und HENSOLDT 2,95 Prozent auf 68,15 Euro.

Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax warf Putin den europäischen Ländern vor, keine friedliche Agenda in den Gesprächen über die Ukraine haben. Die von Europa vorgeschlagenen Änderungen am Friedensplan der USA zielten nur darauf ab, den Friedensprozess zu blockieren und Forderungen zu stellen, die für Russland inakzeptabel seien. Europa könne zur Rückkehr an den Verhandlungstisch zugelassen werden, wenn es die "Realitäten vor Ort" berücksichtige.

