Kursverlauf 05.12.2025 09:29:02

MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Der MDAX bleibt auch am Freitagmorgen im Aufwärtstrend.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent stärker bei 29 615,54 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 344,520 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,153 Prozent auf 29 642,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 597,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 29 747,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 559,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,788 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der MDAX mit 29 374,55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 011,98 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 132,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 15,15 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 3,17 Prozent auf 9,50 EUR), Delivery Hero (+ 2,83 Prozent auf 19,11 EUR), RENK (+ 2,78 Prozent auf 50,83 EUR), K+S (+ 2,40 Prozent auf 11,97 EUR) und LANXESS (+ 1,82 Prozent auf 17,36 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 67,60 EUR), KION GROUP (-1,89 Prozent auf 64,80 EUR), Talanx (-1,55 Prozent auf 108,00 EUR), Bechtle (-1,08 Prozent auf 43,80 EUR) und Sartorius vz (-0,86 Prozent auf 255,10 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 647 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,280 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,46 erwartet. Mit 16,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

