01.12.2025 15:59:12
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag
Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,45 Prozent auf 29 501,57 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 349,369 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,289 Prozent auf 29 850,71 Punkte an der Kurstafel, nach 29 937,15 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 29 311,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 877,45 Zähler.
MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 751,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 446,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Wert von 26 320,47 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,71 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 3,56 Prozent auf 20,66 EUR), Gerresheimer (+ 1,88 Prozent auf 27,04 EUR), K+S (+ 1,19 Prozent auf 11,87 EUR), HUGO BOSS (+ 0,39 Prozent auf 38,41 EUR) und Lufthansa (+ 0,39 Prozent auf 8,30 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Delivery Hero (-4,30 Prozent auf 19,24 EUR), RENK (-4,24 Prozent auf 48,31 EUR), thyssenkrupp (-4,23 Prozent auf 9,01 EUR), HOCHTIEF (-3,94 Prozent auf 292,80 EUR) und HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 66,00 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 432 142 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,720 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,41 Prozent an der Spitze im Index.
Analysen zu PUMA SEmehr Analysen
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
