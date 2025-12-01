Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

TeamViewer Aktie

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

MDAX aktuell 01.12.2025 15:59:12

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag

Der MDAX zeigt sich am Montag mit negativen Notierungen.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,45 Prozent auf 29 501,57 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 349,369 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,289 Prozent auf 29 850,71 Punkte an der Kurstafel, nach 29 937,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 311,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 877,45 Zähler.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 751,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 446,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Wert von 26 320,47 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,71 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 3,56 Prozent auf 20,66 EUR), Gerresheimer (+ 1,88 Prozent auf 27,04 EUR), K+S (+ 1,19 Prozent auf 11,87 EUR), HUGO BOSS (+ 0,39 Prozent auf 38,41 EUR) und Lufthansa (+ 0,39 Prozent auf 8,30 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Delivery Hero (-4,30 Prozent auf 19,24 EUR), RENK (-4,24 Prozent auf 48,31 EUR), thyssenkrupp (-4,23 Prozent auf 9,01 EUR), HOCHTIEF (-3,94 Prozent auf 292,80 EUR) und HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 66,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 432 142 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,720 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Analysen zu PUMA SEmehr Analysen

28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
19.11.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 PUMA Halten DZ BANK
03.11.25 PUMA Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 19,14 -5,15% Delivery Hero
Gerresheimer AG 26,76 0,75% Gerresheimer AG
HENSOLDT 66,25 -3,00% HENSOLDT
HOCHTIEF AG 294,80 -3,22% HOCHTIEF AG
HUGO BOSS AG 38,34 0,29% HUGO BOSS AG
K+S AG 11,84 1,02% K+S AG
Lufthansa AG 8,34 1,34% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,46 0,11% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 20,83 4,57% PUMA SE
RENK 47,96 -5,52% RENK
RTL 33,95 0,00% RTL
TeamViewer 5,63 -2,17% TeamViewer
thyssenkrupp AG 8,98 -4,14% thyssenkrupp AG
TUI AG 8,19 -0,68% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 536,98 -1,34%

