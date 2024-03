Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün

Am Freitag sprang der SDAX via XETRA schlussendlich um 0,61 Prozent auf 13 857,04 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 112,930 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,437 Prozent stärker bei 13 832,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 772,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 754,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 865,27 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,763 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, lag der SDAX bei 13 754,10 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 13 189,87 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 01.03.2023, mit 13 416,79 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 0,259 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 5,51 Prozent auf 6,40 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,47 Prozent auf 40,50 EUR), ATOSS Software (+ 3,35 Prozent auf 247,00 EUR), GFT SE (+ 2,85 Prozent auf 33,16 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,83 Prozent auf 1,05 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Mutares (-5,14 Prozent auf 33,20 EUR), Fielmann (-3,56 Prozent auf 42,22 EUR), Schaeffler (-2,97 Prozent auf 6,53 EUR), SCHOTT Pharma (-2,96 Prozent auf 39,40 EUR) und STO SE (-2,54 Prozent auf 146,00 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 153 736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 12,300 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

