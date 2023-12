Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag freundlich

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 13:35 Uhr via LSE 0,04 Prozent stärker bei 7 697,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,381 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 694,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 694,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 676,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 715,21 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 1,60 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 469,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 683,91 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 22.12.2022, den Stand von 7 469,28 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,90 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 2,23 Prozent auf 30,77 CAD), Lloyds Banking Group (+ 1,81 Prozent auf 0,48 GBP), Pershing Square (+ 1,73 Prozent auf 35,30 GBP), Airtel Africa (+ 1,41 Prozent auf 1,30 GBP) und Unite Group (+ 1,34 Prozent auf 10,55 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil JD Sports Fashion (-5,15 Prozent auf 1,65 GBP), Ocado Group (-4,25 Prozent auf 7,25 GBP), Entain (-2,49 Prozent auf 9,80 GBP), Rentokil Initial (-1,52 Prozent auf 4,33 GBP) und DCC (-1,46 Prozent auf 56,82 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 42 335 965 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 193,920 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at