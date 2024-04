Freitagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Handelsende ab

Der FTSE 100 zeigte sich am Freitag im Minus.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,81 Prozent tiefer bei 7 911,16 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,514 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 975,89 Punkten, nach 7 975,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 884,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 975,89 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,521 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der FTSE 100 7 646,16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 689,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 662,94 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Bei 8 015,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 1,15 Prozent auf 158,95 GBP), BAE Systems (+ 0,99 Prozent auf 13,26 GBP), Smith Nephew (+ 0,93 Prozent auf 9,75 GBP), Admiral Group (+ 0,87 Prozent auf 26,60 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,50 Prozent auf 4,21 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-8,99 Prozent auf 3,80 GBP), StJamess Place (-4,28 Prozent auf 4,29 GBP), JD Sports Fashion (-4,03 Prozent auf 1,26 GBP), National Grid (-3,64 Prozent auf 10,33 GBP) und DCC (-3,27 Prozent auf 54,65 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 99 414 921 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,401 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

