Freitagshandel in Zürich: mittags Gewinne im SPI

Heute wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent auf 14 722,90 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,001 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,614 Prozent auf 14 740,42 Punkte an der Kurstafel, nach 14 650,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 705,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 752,06 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,476 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der SPI auf 14 571,23 Punkte taxiert. Der SPI wies vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Wert von 13 899,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 467,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit DocMorris (+ 7,28 Prozent auf 84,70 CHF), Meyer Burger (+ 7,16 Prozent auf 0,12 CHF), Spexis (+ 4,83 Prozent auf 0,30 CHF), Bellevue (+ 4,38 Prozent auf 23,85 CHF) und ONE swiss bank (+ 4,17 Prozent auf 3,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-12,25 Prozent auf 0,07 CHF), Kinarus (-10,53 Prozent auf 0,00 CHF), LEM (-6,97 Prozent auf 1 842,00 CHF), COLTENE (-3,13 Prozent auf 55,70 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,08 Prozent auf 25,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 11 344 887 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,489 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Orascom Development-Aktie präsentiert mit 5,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at