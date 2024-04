Freitagshandel in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Anleger in Zürich schicken den SLI heute erneut ins Plus.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 1 888,90 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,539 Prozent höher bei 1 891,06 Punkten, nach 1 880,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 888,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 891,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,049 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 1 921,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, stand der SLI bei 1 772,74 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.04.2023, den Stand von 1 758,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,11 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 3,58 Prozent auf 1,07 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 80,62 CHF), VAT (+ 1,61 Prozent auf 499,00 CHF), Straumann (+ 1,27 Prozent auf 143,35 CHF) und UBS (+ 1,17 Prozent auf 26,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Zurich Insurance (-4,24 Prozent auf 449,30 CHF), Roche (-0,18 Prozent auf 225,70 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 517,50 CHF), SGS SA (+ 0,02 Prozent auf 82,04 CHF) und Sandoz (+ 0,23 Prozent auf 26,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 343 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,873 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at