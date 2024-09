Freitagshandel in Zürich: SLI bewegt sich mittags im Plus

Der SLI notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Am Freitag steht der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,27 Prozent im Plus bei 2 003,59 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,029 Prozent stärker bei 1 998,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 998,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 994,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 003,63 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 3,05 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.08.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 993,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, notierte der SLI bei 1 947,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, notierte der SLI bei 1 698,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 13,61 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Adecco SA (+ 3,10 Prozent auf 29,26 CHF), Richemont (+ 2,25 Prozent auf 134,10 CHF), Swatch (I) (+ 1,96 Prozent auf 179,20 CHF), Straumann (+ 1,94 Prozent auf 136,70 CHF) und Lindt (+ 1,67 Prozent auf 10 980,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Holcim (-1,46 Prozent auf 83,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,27 Prozent auf 49,58 CHF), Schindler (-0,87 Prozent auf 249,40 CHF), Sandoz (-0,51 Prozent auf 35,42 CHF) und Swiss Re (-0,47 Prozent auf 117,10 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 803 002 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,693 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,36 erwartet. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

