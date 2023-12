Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter

Heute ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 11 108,23 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,265 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,290 Prozent auf 11 100,32 Punkte an der Kurstafel, nach 11 132,60 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 140,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 11 094,22 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,308 Prozent nach unten. Der SMI stand vor einem Monat, am 22.11.2023, bei 10 832,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 014,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 774,64 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 1,18 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Bei 10 251,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,10 Prozent auf 350,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,03 Prozent auf 293,20 CHF), Alcon (+ 0,52 Prozent auf 65,80 CHF), Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 508,80 CHF) und Geberit (+ 0,07 Prozent auf 539,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-2,98 Prozent auf 77,58 CHF), Richemont (-1,53 Prozent auf 115,75 CHF), Roche (-0,73 Prozent auf 243,20 CHF), Givaudan (-0,37 Prozent auf 3 464,00 CHF) und Swiss Re (-0,23 Prozent auf 95,12 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 829 349 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 265,152 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

