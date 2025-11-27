SIX-Handel: SMI mit Zuschlägen

Der SMI legt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent auf 12 842,30 Punkte zu. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,473 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,120 Prozent schwächer bei 12 806,89 Punkten in den Handel, nach 12 822,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 781,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 847,92 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 527,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der SMI mit 12 207,12 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 644,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10,48 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 2,27 Prozent auf 956,20 CHF), Holcim (+ 1,18 Prozent auf 75,36 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 160,95 CHF), UBS (+ 0,95 Prozent auf 30,92 CHF) und Swiss Re (+ 0,93 Prozent auf 141,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Roche (-0,86 Prozent auf 310,20 CHF), Swisscom (-0,51 Prozent auf 582,50 CHF), Novartis (-0,38 Prozent auf 104,90 CHF), Givaudan (-0,21 Prozent auf 3 321,00 CHF) und Alcon (-0,19 Prozent auf 63,84 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 827 205 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,744 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,04 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at